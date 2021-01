Unter Donald Trump erlebten die Vereinigten Staaten ein unerwartetes Wirtschaftswachstum trotz China

in ihren letzten Zügen lag, prophezeiten diefür die folgenden Jahre unisono einvon rund. Diedes wahlkämpfenden, einzu entfachen, taten sie alsab...Kurzdieausbrach, lag dasin den Vereinigten Staaten allerdings überund damit, als dieauch nurhatten. Diesackte. Diewar. Im Jahr 2019, dem letzten vollen Wirtschaftsjahr vor der Pandemie, warendurch die Bank. Die Vermutung, dass angesichts dieser Entwicklung Trump ohne sein Versagen in der Pandemiebekämpfung die Wiederwahl gewonnen hätte, ist nicht weit hergeholt…hatte die Zutaten für eine Rezession geerbt.Der von Trump angezetteltehat sich überdies nicht in der Inflation gezeigt, er scheint auch diezu haben. Und schließlich könnte die von Ökonomen in ihren Berechnungen weitgehend ignorierte kraftvolle Deregulierung zum Wirtschaftswachstum beigetragen haben…