United Airlines bestellt Überschallpassagierflugzeuge - In 3,5 Stunden von New York nach London

Beim US-Start-up Boom Supersonic in Denver sind für das Überschallpassagierflugzeug Overture 15 Bestellungen von United Airlines eingegangen. Damit steigen die Chancen, dass das Modell auch tatsächlich in Serie geht. Die Vereinbarung mit der US-Fluggesellschaft enthält zudem eine Kaufoption für 35 weitere Maschinen. Mit der neuen Order hat das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Colorado insgesamt 70 Bestellungen respektive Optionen in seinen Auftragsbüchern stehen.Mehr als 2000 km/hDie Overture befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Im Jahr 2025 soll das Modell in Produktion gehen, 2026 erstmals fliegen und ab 2029 Passagiere transportieren. Als Höchstgeschwindigkeit sind 1,7 Mach geplant. Das entspricht rund 2100 km/h. In dem Modell sollen zwischen 65 und 85 Passagiere Platz finden können.Die Reichweite beträgt knapp 8000 Kilometer...Optisches Vorbild ConcordeDie Overture erinnert optisch an die Concorde, die ihren letzten Flug im Jahr 2003 absolviert hatte...Die Concorde-ähnliche Overture könnte laut United den bei New York liegenden Flughafen Newark in dreieinhalb Stunden mit London und in vier Stunden mit Frankfurt am Main verbinden. Der Flug von San Francisco an der US-Westküste in die japanische Hauptstadt Tokio soll sechs Stunden dauern.Effizienz soll Concorde weit übertreffenTrotz der enormen Geschwindigkeit soll die Overture wesentlich effizienter sein als die Concorde.