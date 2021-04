Triumph für Erdogan, Desaster für die EU

Vom türkischen Präsidenten ist nicht viel Anderes zu erwarten. Von Charles Michel schon. Er ist der Ratspräsident der Europäischen Union, er handelt im Auftrag der Regierungen aller 27 Mitgliedsländer, er muss die Europäischen Werte vertreten. Und er geht zielstrebig, das kann man in dem Sofagate-Video sehen, zielstrebig vorbei an Ursula von der Leyen auf den Chef-Stuhl zu und macht es sich gemütlich neben dem türkischen Präsidenten.Die Kommissionschefin kann sehen, wo sie bleibt...Ein Politiker mit Format hätte den Affront anders beantwortet. Er hätte der Kollegin den Vortritt gelassen und den Gastgeber freundlich darauf hingewiesen, dass ein dritter Stuhl her muss.Kleine Änderung der Sitzordnung und der Autokrat in Ankara hätte sehen können, wie einfach Gleichstellung geht. Und welche Botschaft wäre das an die türkischen Frauen und Mädchen gewesen! Die gerade erst erfahren mussten, was ihr Präsident von ihnen hält. Nicht viel. Erdogan hat es ihnen sehr klar gemacht, mit seinem demonstrativen Austritt aus der Istanbul-Konvention, dem Völkerrechts-Vertrag, der Frauen schützen soll vor Männergewalt...