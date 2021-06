Stromerzeugung im 1. Quartal 2021: Wieder mehr Strom aus Kohle, Gas und Kernenergie - Windarmes Frühjahr führt zu fast einem Drittel weniger Strom aus Windkraft

Die in Kohlekraftwerken erzeugte Strommenge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel (26,8 Prozent) auf fast 40 Milliarden Kilowattstunden. Die Strommenge aus Erdgas erhöhte sich um 24 Prozent auf 22,5 Milliarden Kilowattstunden.Dagegen gab es bei der Windkraft ein kräftiges Minus von fast einem Drittel (32,4 Prozent): Die Einspeisung von 33,5 Milliarden Kilowattstunden war für diese Energiequelle der niedrigste Wert für ein erstes Quartal seit dem Jahr 2018. In den beiden Vorjahren hatte Windkraft aufgrund starker Frühjahrsstürme deutlich höhere Werte erreicht.Unterdessen räumte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ein, dass sein Ressort bisher unterschätzt habe, wie stark der Strombedarf in Deutschland im Zuge der Energiewende steigen dürfte...