Spendertreffen in Mar-a-Lago - US-Präsident Biden will für eine zweite Amtszeit kandidieren, Trump würde gewinnen

Trump hatte in allen fünf Bundesstaaten mit weniger als drei Prozent gegen Biden verloren und seither nie komplett aufgehört, dort Wahlkampf zu machen. Viermal ist er seit seiner Niederlage in diesen Landesteilen aufgetreten und unterstützt öffentlich Dutzende Kandidaten für verschiedene Ämter. Trump wäre jetzt schon besser vorbereitet als bei seiner erfolgreichen Wahl 2016, hat seine eigene Wählerbasis und seinen Kosmos aus unterstützenden Medien sowie Wahlkampforganisationen, die nie aufgehört haben, Geld aus der Bevölkerung einzusammeln. Anfang Dezember soll es eine weitere Veranstaltung für republikanische Großspender in Trumps Golfresort Mar-a-Lago geben.Die Parallele zwischen ausgegebenem Geld und Wahlerfolg ist für Kongresskandidaten groß. Eine Kausalität ist schwierig festzustellen, doch die besten Erfolgsaussichten haben Politiker, die mehr Geld als ihre Konkurrenz in den Wahlkampf stecken, stellte das US-Datenmedium "FiveThirtyEight" fest. Von 2000 bis 2016 gewannen im Senat rund 80 Prozent der Kandidaten mit den höchsten Ausgaben, im Repräsentantenhaus waren es mehr als 90 Prozent. Auch wurde ein Zusammenhang zwischen ausgegebenem Geld und Anteil der Wählerstimmen nachgewiesen. Seit 2010 gibt es in den USA praktisch keine Beschränkungen für Wahlfinanzierung mehr. Das Duell Biden gegen Trump war der teuerste Wahlkampf aller Zeiten...