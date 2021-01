Sowohl Armin Laschet als auch dessen Konkurrent Norbert Röttgen warnten vor einem „Impfstoffnationalismus“

Jede Impfung mehr verkürzt den Lockdown. Je schneller geimpft wird, desto weniger Menschen sterben, entweder direkt an Corona oder, weil andere Behandlungen aufgeschoben wurden. Je schneller geimpft wird, desto weniger Firmen werden Pleite gehen, und umso weniger Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren. Je höher das Impftempo, desto schneller kehrt die Normalität zurück...Biontech, CureVac, Moderna, Astra Zeneca: ""…Knapp 220 Milliarden neue Schulden 2020. Noch einmal 180 Milliarden neue Schulden 2021. Macht 400 Milliarden, ein großer Teil für die Corona-Rettungspolitik. Während die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten an diesem Dienstag eine - unumgängliche, aber eben auch teure - Verlängerung des Lockdowns beschließen wollen, hat ein Mitglied der Leopoldina eine andere Rechnung aufgemacht.Frauke Zipp beschreibt das „Versagen der Verantwortlichen“ so: „Warum hat man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt? Wenn man bei den damals schon erfolgsversprechenden Unternehmen wie Biontech, CureVac, Moderna, Astra Zeneca und einem weiteren schon im Sommer für jeweils 60 Prozent der Bevölkerung - für Deutschland also etwa jeweils 100 Millionen Dosen zu je rund 20 Euro - bestellt hätte, dann wären das für Deutschland gerechnet Kosten von rund zehn Milliarden Euro gewesen.“Mit anderen Worten: Beinahe nichts im Vergleich zu den Kosten der Lockdown-Politik. „Impfen first, Lockdown second“, das wäre der richtige Weg gewesen. Doch dazu hätten Brüssel wie Berlin für genug Impfdosen sorgen müssen. Das unterblieb, und deshalb regiert der Mangel.und wir mit unserem Impfstoff diese Lücke füllen müssen.“ So beschreibt der Biontech-Chef Ugur Sahin die Situation…Mehr oder weniger unverhohlen schiebt Sahin die Verantwortung für das Dosen-Desaster nach Brüssel. Offenbar habe dort der Eindruck geherrscht, „wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm, und wir haben das unter Kontrolle. Mich hat das gewundert“…...