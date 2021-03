So häufig sind Langzeitfolgen bei einer Corona-Infektion - Langzeitschäden betreffen einen großen Teil der Infizierten

Nach einer Infektion, insbesondere nach einer Einweisung ins Krankenhaus, sind die meisten Menschen nicht mehr so leistungsfähig wie zuvor. Das ist nicht verwunderlich, wenn das Virus etwa das Lungengewebe zerstört hat...Eine Studie zeigte, dass auch nach der Entlassung schwere Gesundheitsprobleme auftreten können: Bis zu ein Drittel der Covid-Patienten kam binnen fünf Monaten wieder ins Krankenhaus, mehr als drei mal so häufig wie vergleichbare Nicht-Covid-Patienten...Langzeitfolgen finden sich überall im KörperDabei haben sie Langzeitfolgen etwa an Geweben und Organen festgestellt, die die Personen selbst gar nicht wahrnehmen (können). Die Schäden, die die Forschenden beobachten konnten, verteilten sich über den ganzen Körper. Man spricht von einer multisystemischen Erkrankung...Gewebeschäden zeigen sich in vielen OrganenVier Monate nach der Infektion zeigten in einer Studie fast 70 Prozent der Infizierten noch mindestens eine Organschädigung, bei einem Viertel aller untersuchten Infizierten waren mehrere Organe beeinträchtigt. Besorgniserregend nennen die Autoren, dass sie es auch nachweisen konnten, obwohl die Studiengruppe nur ein durchschnittliches Alter von 44 Jahren hatte, nicht zur Risikogruppe zählte und nicht einmal ein Fünftel einen schweren Verlauf erlitt. Von den Schäden waren alle jene Organe betroffen, die ACE2-Zellrezeptoren aufweisen, über die das Coronavirus eindringt: zum Beispiel Lunge, Leber, Niere oder Bauchspeicheldrüse. Auch in Hoden konnte man das Virus nachweisen und stellte eine veränderte und schlechtere Spermienqualität vor.Übrigens: Diese vielfältigen Wege, auf denen das Coronavirus den Körper angreift und schädigt, sind auch der Grund, weshalb das Virus auch dann die Todesursache sein könnte, wenn jemand an einem Herzinfarkt stirbt. Die Virusinfektion kann das Herz so sehr schädigen, dass es zum Tod kommt.Über die Dauer und Schwere der Infektion kann sich auch der Herzmuskel entzünden. Für sportlich aktive Leute sind daher auch (unbemerkte) Herzmuskelentzündungen gefährlich. Werden diese, wie auch bei anderen Virusinfektionen, nicht ausgeheilt, kann das mit Herzrhythmusstörungen zum Tode führen.Die Herzmuskelentzündungen treten nach Covid-19 je nach Studie bis zu viermal so häufig auf im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen oder viralen Atemwegserkrankungen. Allerdings geht man davon aus, dass die fünf bis zehn Prozent von Herzmuskelentzündungen bei herkömmlichen Virusinfekten nicht die tatsächliche Inzidenz abbilden.Demnach würden viele Herzmuskelentzündungen unentdeckt bleiben. Die sehr genaue und intensive Beobachtung der Covid-19-Patienten hingegen würde das tatsächliche Bild abdecken. Somit müssten in Zukunft auch andere Viruserkrankungen genauer nachbeobachtet werden.Weiterhin berichten Ärzte von jungen Patienten, häufig Kinder, die plötzlich die Zuckererkrankung Diabetes mellitus entwickeln, ganz ohne Vorerkrankung oder genetische Veranlagung.Auch in Körperregionen, die keinen ACE2-Rezeptor aufweisen, haben Forschende neurodegenerative Symptome festgestellt. Das Virus scheint sich den Weg bis in das Gehirn zu bahnen. So wurde in der Gehirnflüssigkeit virale RNA bereits nachgewiesen.Die möglichen Folgen sind Gedächtnisverslust, Hirnblutungen oder Schlaganfälle. Bei mehr als 62 Prozent aller untersuchten Personen einer (kleinen) Studie wurden Veränderungen im Gehirn festgestellt. Auch die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC listet solche Symptome offiziell als häufig auf...