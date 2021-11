Sleepy Joe leistet sich bei der Weltklimakonferenz in Glasgow noch eine weitere Peinlichkeit - Herzogin Camilla was not amused

Herzogin Camilla: Peinlicher Vorfall mit US-Präsident BidenHerzogin Camilla wird ihr Treffen mit US-Präsident Joe Biden wohl so schnell nicht wieder vergessen. In Glasgow soll es zu einem unüberhörbarem Missgeschick gekommen sein…Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Charles (72) reiste Herzogin Camilla Anfang November nach Glasgow, um an dem internationalen UN-Klimagipfel COP26 teilzunehmen. Gleich zu Beginn der Weltklimakonferenz fand in der Kelvingrove Art Gallery ein Empfang mit hochkarätiger Gästeliste statt, den sich auch das Thronfolgerpaar nicht entgehen ließ. Queen Elizabeth II. (95) musste ihre Reise nach Glasgow kurzfristig absagen, Camilla und Charles sprangen ein und unterhielten sich angeregt mit den anderen Teilnehmern. Die Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden (78) blieb der Herzogin von Cornwall offenbar besonders in Erinnerung.Wie ein Insider der britischen „Mail on Sunday“ anvertraute, soll Biden ein kleiner Fauxpas unterlaufen sein. Während eines Gesprächs mit Camilla soll der 78-Jährige gepupst haben: „Es war lang und laut und unmöglich zu überhören.“ Der Vorfall hat der britischen Kronprinzessin allem Anschein nach ziemlich zugesetzt, denn „Camilla hat nicht aufgehört, darüber zu reden.“