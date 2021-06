Schweiz: Terror-Bekämpfung: Bevölkerung stellt sich hinter zusätzliche Möglichkeiten für Polizei - Safety first - Parlament berät bald schon nächste Verschärfung

Um besser gegen potenzielle terroristische Gefährder vorgehen zu können, erhält die Polizei neue Befugnisse. Nach dem Bundesrat und dem Parlament hat am Sonntag auch das Schweizer Stimmvolk dazu Ja gesagt. Es nahm das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) mit 56,6 Prozent der Stimmen an. Die Stimmbeteiligung lag bei hohen 59,6 Prozent...Heute seien der Polizei die Hände gebunden, wenn eine konkrete terroristische Gefahr drohe, aber noch keine Straftat verübt worden sei. So warb Karin Keller-Sutter im Abstimmungskampf für das PMT. Mit dem Abstimmungssieg wird die Polizei künftig die Freiheit von Personen auch prophylaktisch einschränken können wenn noch keine Tat erfolgt ist. Das Parlament hatte das härtere Anti-Terror-Gesetz in der vergangenen Herbstsession beschlossen...Die Politik wird sich ohnehin bald wieder mit der Bekämpfung von Terrorismus befassen. Voraussichtlich nächstes Jahr wird sich die sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats mit einem Vorstoss von SVP-Vertreter Tuena befassen. Er verlangt eine gesetzliche Grundlage für die «gesicherte Unterbringung von staatsgefährdenden Personen». Wer zu terroristischen Aktivitäten aufrufe, soll mit der Zustimmung eines Zwangsmassnahmengerichts «gesichert untergebracht» werden können...