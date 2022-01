Schutzbedürftiger, Flüchtling, Asylbewerber (Afghane) flieht Silvester von Deutschland nach Tschechien um Frauen zu vergewaltigen und abzustechen

Wie tschechische Medien berichten, ist der Mann in der Silvesternacht von Deutschland aus in den bei Touristen beliebten Kurort Karlsbad gereist. Dort hat er in der Nähe des Bahnhofs eine junge Frau mit einem Messer angegriffen und ihr schwere Verletzungen im Brust- und Bauchbereich zugefügt, später soll er dann noch eine Nachtschwärmerin (18) vergewaltigt haben.Die Polizei konnte den Tatverdächtigen mittlerweile festnehmen. Die beiden Frauen haben die Angriffe überlebt und werden medizinisch behandelt.Der Vorfall ruft Erinnerungen an die Silvester-Nacht 2015 in Köln hervor, als Migrantengruppen im großen Stil feiernde Frauen sexuell belästigt hatten.