Sarrazin 2008: „Es gibt keinen Anlass, den Verbrauch von Energie steuerlich zu subventionieren“

Dicke Pullis gegen hohe Heizkosten: Der für seine markigen Sprüche bekannte Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin provoziert in einem Interview mit wenig gemütlichen Ratschlägen, wie sich prima Energiesparen und damit der Geldbeutel schonen lässt. "Wenn die Energiekosten so hoch sind wie die Mieten, werden sich die Menschen überlegen, ob sie mit einem dicken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 Grad Zimmertemperatur vernünftig leben können", sagte Sarrazin der "Rheinischen Post".Und damit ihm keiner vorwerfen kann, er wisse nicht, wovon er da spreche, brüstet sich der SPD-Politiker gleich noch mit seiner eigenen Lebenserfahrung. "Bei uns waren es zu Hause immer 16 Grad. Am Morgen hat mein Vater die Koksheizung befeuert und sie erst am Abend, wenn er von der Arbeit zurückkam, wieder angemacht. Das hielt dann immer gerade für 16 Grad. Ich habe es überlebt", sagte der SPD-Politiker.Überlebt hat Sarrazin in der Vergangenheit auch schon so manchen markigen Spruch, für den er in der Hauptstadt so bekannt ist. Erwartungsgemäß schwillt auch jetzt wieder eine Welle der Empörung an - dank der Urlaubszeit etwas seichter als gewohnt.Zuerst meldete sich die Berliner CDU zu Wort. "Zynisch" seien die Worte Sarrazins, heißt es da. "Die Sommerhitze scheint ihm nicht gut zu bekommen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Frank Henkel, über Sarrazin. Bei dem Pullover-Vorschlag handele sich um einen von Sarrazins "üblichen abgehobenen Ratschlägen, die man nicht ernst nehmen kann". Es gehe darum, die Menschen zu entlasten, betonte Henkel. Die Berliner CDU spreche sich dabei für die Pendlerpauschale aus.Von der wiederum hält Sarrazin gar nichts, wie er im Interview klarstellte. "Die Arbeit beginnt am Arbeitsplatz und der Weg dorthin ist Privatsache", findet er. Die Pendlerpauschale führe nur zu Verzerrungen. "Der Pendler, der außerhalb von München im Grünen wohnt, hat nicht annähernd so hohe Kosten durch das Pendeln, wie er Mietkosten in München hätte. Wer ist benachteiligt? Es gibt keinen Anlass, den Verbrauch von Energie steuerlich zu subventionieren", sagte Sarrazin. Deswegen sind aus seiner Sicht auch Sozialtarife für Energie Unsinn, wie sie etwa die Linkspartei fordert.Die Linke, in der Berliner Landesregierung Koalitionspartner der SPD, warf Sarrazin soziale Kälte vor. Der Senator wolle die Nachkriegszeiten für sozial Benachteiligte wieder aufleben lassen, kritisierte Ulrich Maurer, Parlamentarischer Geschäftsführer der der Linksfraktion im Bundestag. "Gegen soviel soziale Kälte helfen auch Pullover nicht."…