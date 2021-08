Salvinis Lega nicht mehr Nr. 1 in Italien!

Die rechtspopulistische Partei "Fratelli d ́Italia" ist in einer Umfrage zur stärksten Einzelpartei in Italien aufgerückt. Die Partei um die Rechtspopulistin Giorgia Meloni hat mit 20,5 Prozent der Stimmen erstmals die rechte Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini (20,4 Prozent) überholt, berichtete das Meinungsforschungsinstituts Tecné......Würde morgen in Italien gewählt, erhielten Lega und Fratelli d’Italia zusammen fast 45 Prozent der Stimmen, die beiden rechten beziehungsweise ultrarechten, postfaschistischen beziehungsweise faschistischen oder rechtspopulistischen Parteien...