Renaissance der Atomkraft - Mini-Reaktoren weltweit gefragt

werden die- im Regelfall auf dem Land. Das kann sowohl einebedeuten.Experten zufolge kostet eine Anlage mitschätzungsweise rundEuro. Zum Vergleich: Gerade erst wurde bekannt, dass die Ausgaben für das 3200 Megawatt-starke neue Atomkraftwerk Hinkley Point C in Großbritannien, das im Sommer 2026 ans Netz gehen soll, auf 27 Milliarden Euro gestiegen sind.Befürworter halten die SMR-Anlagen für eine. Wenn Wind-, Sonnen-, und Wasserkraft mal nicht genügend Strom produzieren, könnten diese vermeintlich sicheren Mini-Reaktoren einspringen. "", sagte jüngst Stefano Monti, Leiter der IAEA-Abteilung für die Entwicklung von Kernkrafttechnologien.US-Präsident will emissionsarme Übergangslösung, so Monto. Nach Angaben der IAEA befinden sich derzeit. Besonders in Russland, China, Japan und Argentinien sei der Prozess weit fortgeschritten.Mit den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien mischen aber auch westliche Länder oben mit. Mithilfe staatlicher Unterstützung arbeitet etwa ein britisches Konsortium um den Industriekonzern Rolls-Royce an der Technik und will in Zukunft 16 solcher Anlagen auf der Insel bauen.- als emissionsarme Übergangslösung.Nicht umsonst kommen zwei der größten Startups der Branche aus den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen NuScale entwickelt eine Technik, bei der mehrere kleine Reaktoren in einem kühlenden Wasserbecken installiert werden. Nach eigenen Angaben soll das ausreichen, um selbst bei einem Ausfall der Sicherheitssysteme eine Katastrophe zu verhindern. Um einen Testbetrieb möglich zu machen, subventionierte das US-Energieministerium das Vorhaben im Oktober mit 1,4 Milliarden Dollar.Ebenfalls Geld vom Staat bekommt die Nuklearfirma TerraPower, die 2006 von Multimilliardär Bill Gates gegründet wurde und Atommüll als Brennstoff nutzen will. "Wir meinen, ein Modell entwickelt zu haben, bei dem alle wichtigen Probleme gelöst sind", schrieb der Unternehmer zuletzt in seinem neuen Buch.