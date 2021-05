Regionalwahl in Madrid - Richtungswahl für ganz Spanien - Spanien schlägt den rechten Weg ein

Darum geht es Isabel Díaz Ayuso letztlich: Ihre Regierung soll ein Gegenentwurf zur spanischen Regierung von Pedro Sánchez sein. Obwohl es nur eine Regionalwahl ist, positioniert sich Díaz Ayuso als Alternative zur spanischen Regierungskoalition aus Sozialisten und der linkspopulistischen Partei Podemos: Wo die spanische Regierung Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung vorschlägt, verspricht sie Freizügigkeit, wo die Regierung Sozialleistungen mit höheren Abgaben finanzieren will, verspricht sie Steuersenkungen:„Wir sind ein Land gleicher Bürger und wir wollen nicht subventioniert leben, gelenkt und bevormundet, so wie sie es planen und wie sie uns in dieser Pandemie behandeln. Sie wollen uns Angst machen mit ihrem ständigen Alarmzustand, sie missachten unsere Grundrechte, schreiben uns vor, wie wir leben und wo wir uns einschließen sollen. Sie verfolgen einen Plan. In diesem Plan werden die Bürger immer ärmer, die Arbeitslosigkeit steigt. Madrid ist für sie unbequem, weil Madrid Spanien ist.“...