RAL 5019 - Capriblau / RAL 1023 - Verkehrsgelb

Бажаю вам мируZu Asche, zu Staubdem Licht geraubtdoch noch nicht jetztWunder warten bis zuletztOzean der Zeitewiges Gesetzzu Asche, zu Staubzu Aschedoch noch nicht jetztZu Asche, zu Staubdem Licht geraubtdoch noch nicht jetztWunder warten bis zuletztEs ist doch nur ein Traumdas bloße Haschen nach dem WindWer weiß es schon genau?Die Uhr an deiner Wandsie ist gefüllt mit Sandleg deine Hand in mein'und lass uns ewig seinDu triffst nun deine Wahlund wirfst uns zwischen Glück und Qualdoch kann ich dir verzeih'nDu bist dem Tod so nahund doch dein Blick so klarerkenne michich bin bereitund such mir die Unsterblichkeit.von Tom Tykwer, Mario Kamien und Nikko Weidemann