Push-Backs: Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erlaubt direkte Abschiebung nach Grenzübertritt - Illegale Einreise rechtfertigt für die Richter die Abschiebung

Die 17 Richter erkennen in ihrem Urteil zwar einstimmig an, dass die Migranten keine Möglichkeit haben, in Spanien ihr Grundrecht auf Asyl zu beantragen, wenn sie sofort nach dem Überwinden der hohen Grenzzäune von Ceuta und Melilla wieder nach Marokko zurückgebracht werden. Doch daran seien sie selbst schuld, so das Urteil, da sie ja nicht auf legalem Weg nach Spanien gekommen seien...