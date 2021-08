Plagiatsprüfung der Masterarbeit von Giffey (SPD-Kandidatin als Regierende Bürgermeisterin von Berlin) - Berliner Professor: "Ein Flickenteppich aus Plagiaten" - 62 Plagiate auf 91 Seiten

Auf der letzten Seite der Masterarbeit steht die Erklärung der Verfasserin, unterschrieben mit blauer Tinte: "(…) die aus fremden Werken wörtlich oder sinngemäß übernommenen Gedanken sind unter Angabe der Quellen gekennzeichnet." Es ist ein Versprechen, sich an die Regeln des wissenschaftlichen Zitierens zu halten. Die Unterschrift ist schwungvoll, leicht nach rechts gelehnt: "Franziska Süllke".Franziska Süllke ist Franziska Giffey. Deutschlands Ex-Familienministerin, SPD-Spitzenkandidatin, die ab Herbst als Bürgermeisterin Berlin regieren will. Die Freie Universität Berlin hat ihr im Juni den Doktortitel wegen "Täuschung über die Eigenständigkeit ihrer wissenschaftlichen Leistung" entzogen. Giffey trat schon vorher als Ministerin zurück.Dennoch stehen ihre Chancen, ins Rote Rathaus einzuziehen, derzeit prächtig: 21 Prozent Zustimmung hat die SPD in der jüngsten Forsa-Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl – gleichauf mit den Grünen sind sie stärkste Kraft in der Hauptstadt. Bei einem Sieg würde Giffey nicht nur Regierende Bürgermeisterin, sondern – wenn die Ressortzuschnitte in der Hauptstadt dieselben bleiben – in Personalunion auch Wissenschaftssenatorin.Doch nun gibt es neue Zweifel an Giffeys Arbeit und Integrität. Der Verdacht: Die 43-Jährige hat schon früher, Jahre vor ihrer Doktorarbeit, massiv wissenschaftliche Standards verletzt. Auch bei ihrer Masterarbeit soll sie das von ihr unterzeichnete Versprechen an die Wissenschaft gebrochen haben, Seite um Seite...