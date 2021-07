Plagiatsjäger Stefan Weber arbeitete schon für die Grünen

Damals ging es um ein Gutachten des Bundesinstituts für Risikobewertung über die Gefährlichkeit des Pestizids Glyphosat. Im Gutachten wurde das Unkrautbekämpfungsmittel als ungefährlich bewertet. Allerdings bestand der Verdacht, dass eine Passage aus einem Antrag des Glyphosat-Herstellers Monsanto, den das deutsche Unternehmen Bayer gekauft hatte, abgeschrieben worden war. Das sollte Weber gemeinsam mit weiteren Kollegen prüfen.„Die europäischen Grünen haben die Studie damals zu einem Drittel finanziert. Es existiert dazu natürlich auch ein Vertrag“, sagte Weber dem Tagesspiegel. Direkter Auftraggeber sei die österreichische Umweltorganisation „GLOBAL 2000“ gewesen.Auch die Grünen im Europaparlament bestätigen die Zusammenarbeit: „Mitglieder der Fraktionen Grüne/EFA, Sozialdemokraten (S+D) und Die Linke, alle Abgeordnete im Sonderausschuss für das Genehmigungsverfahren der EU für Pestizide, haben eine Studie in Auftrag gegeben, an deren Erstellung Stefan Weber beteiligt war“, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel.Webers Prüfung fiel damals positiv aus. In einem Interview mit dem „Deutschlandfunk“ sagte Weber, dass es sich bei einem von drei Kapiteln um ein Plagiat gehandelt habe. Das Institut für Risikobewertung habe von Autor Larry Kier abgeschrieben. Ein Toxikologe, der früher bei Monsanto mitgearbeitet habe und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dort Berater war. Im Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung sei nicht kenntlich gemacht worden, dass es sich um Text von Kier gehandelt habe.„Prüfung von Plagiaten ist nicht verwerflich“Die beteiligten Unternehmen wehren sich auch heute noch gegenüber dem Tagesspiegel gegen diese Darstellung. Bei Risikobewertungen würden immer Studien der Hersteller untersucht und Teile davon übernommen. Man habe lediglich Stimmung gegen Glyphosat machen wollen. Auch hier fällt das Wort Rufmord.Interview mit Stefan Weber - Fahren Sie eine Kampagne gegen Baerbock, Herr Weber? "Nein, ich finde Grüne sogar sympathisch"