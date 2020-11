Oh, mein Gott. Die Demokraten haben es 2013 möglich gemacht, dass Trump die Möglichkeit hatte, so viele Bundesrichter zu ernennen

hat der Präsident bereits an die Bundesgerichte Amerikas berufen – und das. Damit festigt er schon jetzt sein Erbe…Rundder insgesamt 890ist somit nun. Seit vierzig Jahren hat es kein Präsident mehr geschafft, in seiner ersten Amtszeit so viele Bundesrichter an Amerikas Gerichte zu entsenden…Den nachgeordneten Gerichten kommt dabeizu, weil sie einen Großteil derzu soDenn während der Supreme Court jährlich nur rund 80 Fälle verhandelt, urteilen die Berufungsgerichte pro Jahr im Schnitt in 55 000 Fällen und oftmals als letzte Instanz. Die District Courts, die als erste bundesgerichtliche Instanz amten, behandeln durchschnittlich gar rund 370 000 Fälle pro Jahr…Der Präsident legt vor allem bei der Berufung von Richtern an die Berufungsgerichte eine bemerkenswerte Geschwindigkeit vor. Ihm hilft dabei ausgerechnet eine Regelung, die die Demokraten 2013 verabschiedet haben. Diese sieht vor, dass der Senat die Richter für die nachgeordneten Bundesgerichte nur noch mit einer einfachen Mehrheit von mindestens 51 Stimmen und nicht wie vorher mit einer qualifizierten Mehrheit von mindestens 60 Stimmen bestätigen muss…