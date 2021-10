offener Brief von 25 überwiegend internationalen Wissenschaftlern - Liebes Deutschland, bitte lass die Kernkraftwerke am Netz

Deutschland droht sein Klimaziel für 2030 zu verpassen, allen Mühen zum Trotz. Der Ausstieg aus der Atomkraft wird die Kohlenstoff-Emissionen nur noch weiter erhöhen. Das muss verhindert werden. Offener Brief führender internationaler Experten an alle Deutschen.Während des jüngsten Wahlkampfes war von der Enttäuschung junger Deutscher über alle politischen Parteien die Rede, weil diese nicht entschlossen genug für den Klimaschutz eintreten. Die jungen Leute sind zu Recht beunruhigt.Ein Entwurf des Regierungsberichts vom Sommer dieses Jahres prognostiziert, dass Ihr Land auf der Grundlage der Politik vom August 2020 sein Klimaziel für 2030, die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken, um 16 Prozentpunkte weitgehend verfehlen und nur 49 Prozent erreichen wird. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass die seither beschlossenen Maßnahmen diese Lücke vollständig schließen werden.Deutschland schöpft jedoch nicht alle Möglichkeiten aus, die dem Land zur Verfügung stehen. Der Elefant im Raum ist, dass Deutschland die Kohlenstoffemissionen seines Energiesystems dadurch erhöht, indem es aus der Kernenergie aussteigt. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Dekarbonisierung der Elektrizitätswirtschaft die Hauptstrategie ist, um effektiv zu einem Energiesystem mit null Nettoemissionen zu kommen...