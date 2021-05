Österreich widerspricht Kommission – EU-Länder sollten Italien keine Flüchtlinge abnehmen – Verteilung ist keine Lösung, sondern vielmehr Teil des Problems

Nehammer sagte dazu: „Ich sage klar: Es darf kein Weiterwinken geben, das ist das völlig falsche Signal. Vielmehr braucht es schnelle Verfahren an der Außengrenze und effiziente Rückführungsabkommen.“ Wer kein Bleiberecht in Europa besitze, müsse auch umgehend wieder in seine Heimat zurückkehren. „Das Weiterwinken in andere europäische Länder – insbesondere nach Deutschland, Österreich und Schweden – befeuert das Geschäft der Schlepper, die das Leid der Menschen ausnutzen. Es führt dazu, dass immer mehr Menschen sich auf die gefährliche Reise machen. Und es verschlimmert die Situation, dass die Menschen ohne Bleibeberechtigung auch wieder effizient rückgeführt werden müssen.“...