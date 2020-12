öffentlich-rechtlicher Rundfunk - Gebührenerhöhung mit der Brechstange - Der Unmut quillt seit Jahren aus allen Ecken der Gesellschaft

Am Ende entscheiden darüber, wie in der Schweiz, die Beitragszahler

Eine solche Debatte könnte den Sendern endlich die Besitzstandswahrung austreiben

Die simple Frage, die die öffentlich-rechtlichen Sender beantworten müssen, lautet: Wozu gibt es sie? Oder genau: Warum braucht es sie heute noch? Was ist wirklich der Kern des Auftrags, der ihnen das Privileg zugesteht, von jeder Bürgerin und jedem Bürger Geld zu verlangen?.... Sie tragen die Monstranz ihrer verfassungsgerichtlich bestätigten Demokratierelevanz vor sich her und scheinen zu glauben, dass diese Letztbegründung ausreicht.... Statt Leidenschaft für die gute eigene Sache zu zeigen, verweisen sie bloß darauf, dass das Karlsruher Gericht auf ihrer Seite stehe.… Erst verschwand die Möglichkeit, sich von ARD und ZDF abzumelden … einige Senderbosse würden in der Zukunft Beitragserhöhungen durch einen Index am liebsten automatisieren …Es braucht einen Neuanfang... In einer breiten gesellschaftlichen Debatte, an deren Ende vielleichtsteht, der sich auf seine Stärken und den Kern seines Auftrags besinnt… Und am schönsten wäre: