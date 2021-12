Nord-Stream, China: Es knirscht zwischen Scholz und Baerbock, ein Team bilden sie nicht

Erfolgreiche Regierungen erkennt man immer auch daran, dass die Gespanne an der Spitze sich im selben Tempo in dieselbe Richtung bewegen.Willy Brandt und Walter Scheel begründeten gemeinsam das Zeitalter der Entspannungspolitik.Helmut Kohl und Hans Dietrich Genscher erkannten und nutzten gemeinsam die Chance zur Wiedervereinigung Deutschlands.Gerhard Schröder und Joschka Fischer zogen gemeinsam in den Kosovo Krieg und mit der Nato nach Afghanistan – und lehnten gemeinsam den Irak-Krieg ab.Außenministerin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz dagegen beginnen die neue Zeit, die ja erst noch die ihre werden soll, mit einer vor der ganzen Welt hörbaren Dissonanz...