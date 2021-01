No Way – Friedrich Merz will keine Flüchtlinge aus griechischen und bosnischen Lagern und die Mittelmeerroute schließen

...Der Kandidat für den CDU-Vorsitz setzt darauf, Migranten vor Ort zu helfen. Fluchtbewegungen über das Mittelmeer will er künftig unterbinden.Europa müsse Verabredungen mit den Herkunfts- und Transitländern treffen, um die illegale und lebensbedrohliche Migration über das Mittelmeer noch in den Ausgangsländern zu unterbinden, forderte Merz. „Die klare Botschaft an die Flüchtlinge wie an die Schlepperorganisationen muss sein: Es ist lebensgefährlich, und es wird keinen Erfolg haben.“...