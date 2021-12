Neuer Job für Ex-Kanzler - Sebastian Kurz heuert bei Trump-Spender und Paypal-Gründer/Facebook-Investor Peter Thiel an

Der gebürtige Frankfurter Thiel ist einer der schillerndsten Investoren im Silicon Valley. Er gründete Ende der 90er-Jahre, unter anderem mit dem heutigen Tesla-Chef Elon Musk, den Online-Bezahldienst PayPal, stieg als erster externer Geldgeber bei Facebook ein (heute Meta) und gründete die umstrittene Datenfirma Palantir Technologies. Spekulationen, Kurz könne bei Palantir anheuern, hatte die Firma zurückgewiesen.Kurz' neuer Kollege will die Demokraten "zerschmettern"Thiel gilt als einer der wenigen rechtskonservativen Tech-Unternehmer im eher liberal geprägten Silicon Valley, der Technologie-Hochburg in Kalifornien. Der Investor unterstützt seit 2016 die Republikanische Partei finanziell und gehört zu den engen Vertrauten des früheren US-Präsidenten Donald Trump. Während dessen Amtszeit äußerte sich Thiel vorsichtig kritisch über Trump und sagte, dieser sei "nicht disruptiv genug".Zuletzt steckte Thiel zehn Millionen Dollar in die Kampagne des nationalkonservativen Hardliners Blake Masters, der sich 2022 als Kandidat für die Wahl des Senatssitzes im Bundesstaats Arizona bewirbt. Masters wetterte auf einer Veranstaltung gegen eine "globalistische Elite", die amerikanische Interessen verraten habe, und versprach, bei den Wahlen im nächsten Jahr die Demokraten zu "zerschmettern", wie das "Handelsblatt" berichtet. Masters arbeitet derzeit als Manager bei Thiel Capital – und ist damit wohl der künftige Vorgesetzte von Ex-Kanzler Kurz...