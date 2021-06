Neuer gilt in Südamerika als schwul - Die Nachricht verbreitete sich im machohaften Südamerika in Windeseile

Ein peruanischer Journalist roch in diesem Interview eine dicke Beute. Dumm nur, dass er der deutschen Sprache wohl nicht ganz mächtig war und das Interview falsch interpretierte. Denn bei seinem Arbeitgeber, einem Internetportal, stand kurz darauf: «Auch der Fussball hat seinen Ricky Martin.» Der Schreiberling hatte also verstanden, Neuer selber sei homosexuell, und zog einen Vergleich zum puertoricanischen Sänger, der sich 2010 im Alter von 38 Jahren outete. Die Nachricht verbreitete sich im doch etwas machohaften Südamerika in Windeseile. Ein Internet-Portal aus Paraguay beispielsweise titelte: «Der Gay-Torhüter bittet seine Kollegen, sich zu befreien». Und selbst in der argentinischen TV-Sendung «Todo Noticias» berichtete man «Der Torwart hat gestanden und fühlt sich erleichtert.»...