Neue Regierung in Prag will Atomkraft ausbauen - Dominoeffekt: Grüne Atomkraft auch in Italien Thema

Der Vorschlag der EU-Kommission, Atomenergie künftig als nachhaltig anzusehen, schlägt hohe Wellen. Die Optionen, die Brüsseler Entscheidung noch abzuwenden, sind stark begrenzt. Nun ist auch in Italien die Debatte eröffnet, zum Atomstrom zurückzukehren. Die rechte Lega will dazu ein Referendum ermöglichen...Aber auch in Italien ist die Debatte jetzt wieder auf dem Tisch. Das Land war bereits nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl Ende der 1980er Jahre aus der Kernenergie ausgestiegen. Ähnlich wie Österreich bezieht Italien einen Teil seines Stroms aus dem Ausland – hier kann Atomstrom dabei sein. Bei einem Referendum 2011 wurde eine Rückkehr zur Atomenergie abgelehnt. Nun aber machen die zuletzt drastisch gestiegenen Preise für Strom und Gas vielen Italienern zu schaffen...