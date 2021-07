Neue Funde im Buch von Baerbock - ZDF-Rechtsexperte Felix W. Zimmermann, der Baerbock zu Beginn noch verteidigt hatte, revidierte seine Meinung: „Urheberrechtsverletzungen nun naheliegend“

...Weber, dem die Grünen zuletzt Rufmord unterstellten, geht in einer Mitteilung in die Offensive. „Mittlerweile bestätigen die Experten Felix Zimmermann, Gerhard Dannemann und Volker Rieble wahrscheinliche Urheberrechtsverletzungen“, schreibt er in einer Mitteilung. Weber war vergangene Woche mit dem Vorwurf der Urheberrechtsverletzung an die Öffentlichkeit gegangen.Zimmermann ist Rechtsexperte beim ZDF, Dannemann ist ebenfalls Plagiatsprüfer und Professor für Englisches Recht sowie britische Wirtschaft und Politik an der Humboldt-Universität Berlin und Rieble ist Plagiatsexperte und Rechtswissenschaftler an der Universität in München...Auch der ZDF-Rechtsexperte Felix W. Zimmermann, der die Grünen-Kanzlerkandidatin zu Beginn der Plagiats-Debatte noch verteidigt hatte, revidierte nun seine Meinung und veröffentlichte am Samstag einen Beitrag, in dem er urteilte, dass „Urheberrechtsverletzungen nun naheliegend“ seien.Zimmerman schrieb auf Twitter: „Die neuen Plagiatsvorwürfe gegen #Baerbock betreffen nicht mehr nur banale Formulierungen und Fakten, sondern tw. auch kreative, originelle und subjektiv-formulierte Textpassagen. Insoweit liegen wohl Urheberrechtsverletzungen vor.“...