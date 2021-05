Nach Hass-Krawallen in Berlin - Innensenator (SPD) nennt Judenhasser „erlebnisorientiert“

Judenhasser beherrschten am Wochenende die Straßen in vielen Städten Deutschlands. Am schlimmsten war es in Berlin. Dort wurden bei Hass-Demos gegen Israel auf der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln 93 Polizisten verletzt, 65 Menschen wurden vorläufig festgenommen.Die Randalierer: ein Mob aus Demonstranten mit meist arabisch-muslimischem Hintergrund. Sie forderten lautstark „Tel Aviv bombardieren“, warfen Steine und bedrängten Journalisten mit Beschimpfungen wie „Scheiß Jude“...Geisel: „300 bis 400 junge Männer, arabischstämmig, nicht politisch organisiert, eher erlebnisorientiert.“...