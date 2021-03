mRNA-Impfstoffe reduzieren auch das Infektionsrisiko und die über 60 jährigen sollen jetzt mit einem Nicht-mRNA-Impfstoff (Astra Zeneca) geimpft werden

Bekannt war: Die Vakzine können den Ausbruch von Covid-19 verhindern. Nun zeigt der Praxistest, dass sie wohl auch dem Virus selbst kaum Chancen lassen.Eine neue Studie aus den USA bekräftigt eine gute Wirksamkeit von einigen Corona-Impfstoffen auch gegen Infektionen ohne Symptome. »Die Ergebnisse zeigten, dass nach der zweiten Impfstoffdosis das Infektionsrisiko zwei oder mehr Wochen nach der Impfung um 90 Prozent verringert wurde«, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag mit.Es besteht damit die Hoffnung, dass geimpfte Personen andere in den meisten Fällen nicht mehr anstecken und Infektionsketten so unterbrochen werden können. Die Ergebnisse bestätigten dabei vorherige Studien, die ebenfalls darauf hinweisen, dass eine asymptomatische Weitergabe des Coronavirus bei Geimpften eher unwahrscheinlich ist... https://www.spektrum.de/news/coronavirus-mrna-impfstoffe-reduzieren-auch-das-infektionsrisiko/1853338





Den AstraZeneca-Impfstoff erhalten in Deutschland nur noch über 60-Jährige