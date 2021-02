Migrationshintergrund an Schulen bei 37 Prozent, Tendenz steigend – Der Nachwuchs für das High-Tech-Land Deutschland

„Das Sprach- und dadurch das Lernniveau waren so brachial gering, dass die Lehrerin es schwer hatte, da überhaupt Unterricht zu machen. Es gab nur vier oder fünf andere Kinder ohne Migrationshintergrund in der Klasse“, erzählt Möller. Viele Mitschüler hätten ein sehr verknapptes Deutsch gesprochen. „Klara wusste teilweise gar nicht, wovon da geredet wird.“…„Schon zu Beginn eines jeden Schuljahres ist klar, dass der Lehrplan nicht zu schaffen ist“…Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinen und berufsbildenden Schulen liege laut Mikrozensus bundesweit bei durchschnittlich etwa 37 Prozent. „Wir gehen davon aus, dass er künftig noch ansteigen wird“…