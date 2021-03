Merkels Minister Spahn - FFP2-Masken: Apotheken verdienten sich „dumm und dämlich“ - am Steuerzahler

Die kostenlose Ausgabe von FFP2-Schutzmasken war für die deutschen Apotheken ein Geldsegen. Viele können ihr Glück bis heute nicht fassen...Doch gibt es nicht nur Verlierer, die in finanzielle Nöte geraten sind. Begünstigt mitunter durch politische Entscheidungen gibt es ganze Branchen, die davon profitieren - und das schlimmstenfalls in einem ungerechtfertigten Verhältnis. Dazu gehören offenbar auch deutsche Apotheken, wie eine Recherche der öffentlich-rechtlichen Sender NDR und WDR in Zusammenarbeit mit der SZ ergibt.Dem Bericht zufolge haben Pharmazeuten dank eines überteuerten Deals wesentlich mehr Geld von der Bundesregierung erhalten, als die Beschaffung der Corona-Schutzmasken gekostet hat. Entscheidend dafür sei eine umständlich umgesetzte Ausgabe der FFP2-Masken durch Apotheken, obwohl gleiche Produkte im Einzelhandel wesentlich günstiger gewesen wären.Wie die Reporter schildern, habe die Bundesregierung eine Summe von 491,4 Millionen Euro an den Apothekerverband überwiesen, der das Geld wiederum an die Apotheken weiterverteilt habe. Zugute ist den Pharmaziehändlern demnach gekommen, dass es unabhängig von der Maskenanzahl einen festen Anteil aus Bundesmitteln gab - im Schnitt über 25.000 Euro pro Apotheke...