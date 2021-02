Linksliberal - neue akademische Mittelschicht der Großstädte, relativ privilegiertes Milieu, heute weitgehend vom realen Leben abgeschottet, in einer Filterblase lebend - geistige Brandstifter?

Das ist ein typisches Herangehen des linksliberalen Milieus: Wer für eine Begrenzung von Zuwanderung ist, ist ein Rassist. Wer CO2-Steuern kritisiert, ein Klimaleugner. Und wer die Schließung von Schulen, Restaurants und Fitnessstudios nicht für richtig hält, ein ‘Covidiot’.“Wagenknecht sagte außerdem, es müsse endlich Schluss damit sein, Debatten zu moralisieren und Leute niederzumachen … Wer bestimmte Meinungen nicht teile, sei noch lange kein Nazi, der ‘gecancelt’ werden müsse, so Wagenknecht.Linkes Mileu lebt in einer „Filterblase”Sie sagte auch: „Im vergangenen Jahr haben 153 international bekannte Intellektuelle, unter ihnen Noam Chomsky und Salman Rushdi, öffentlich davor gewarnt, dass dadurch das Meinungsspektrum immer weiter eingeengt wird.” Diese Strömung stamme aus der „neuen akademischen Mittelschicht der Großstädte”, was „ein relativ privilegiertes Milieu” sei, „das heute weitgehend abgeschottet lebt, eine Filterblase im realen Leben.”…Als weitere Beispiele nannte Wagenknecht etwa, dass es erlaubt sein müsse, wenn man feststelle, dass es in Deutschland ein Problem mit dem radikalen Islam gebe. Auch die Feststellung, dass es kaum möglich sei, eine Schulklasse zu unterrichten, in der Hälfte der Kinder kein Deutsch spreche, mache noch niemanden zum Rassisten.#