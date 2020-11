Linksextreme Gewalt in Deutschland

Wie feindselig die Stimmung ist, merkt Thomas Datt nach wenigen Minuten. Vorvergangenen Samstag in Leipzig, 1600 Menschen formieren sich zu einer Demo durch die Innenstadt. Schwarz gekleidet sind die meisten und vermummt. Sie demonstrieren gegen das Verbot der linksextremen Internetplattform Indymedia und angeblich für die Pressefreiheit. Datt berichtet als freier TV-Reporter für den MDR. Einer der ersten Sätze, die sein Kamerateam aus der Menge hört: "Scheißpresse, verpiss dich!"Der 52-Jährige neigt nicht dazu, die Dinge zu dramatisieren. Er hat schon viel gesehen, seit den Neunzigerjahren habe er über Dutzende linker Demos in Leipzig berichtet, so Datt. Doch diese wird ihm im Gedächtnis bleiben. "Die Presse", sagt Datt, "wurde als Gegner betrachtet." In 20 Berufsjahren habe er eine solche Aggressivität von Linken nicht erlebt.