Liebe Erdenbürger,

Ihr nannte sie die „Vogelgrippe“ (Influenza-A-Virus H5N1) nach eurer Zeitrechnung 2004 - da dachte ich noch dass Vögel intelligenter als Schweine sind! Dann habe ich mich auf die Herrenrasse der Scheine konzentriert, 5 Jahre später lese ich „Schweinegrippe“ ging weltweit um. Das Maximum der Erkrankungswelle in Deutschland lag im November 2009; es gab in Deutschland 258 Todesfälle. Also Vögel und Schweine konnten die Creme de là creme auf euren Erdenball nicht sein, das schlimmste Wesen musste noch gefunden werden. Dann habe ich es gesehen, geldgierig, egoistisch nach Macht strebend und asozial, genau wie auf meinem Planet..... nur viel schlimmer.Wir sind 10 Abgesandte unseres Planeten auf 10 verschiedenen Odysseen durch den Weltraum und brauchen nur einen Planeten für unser Überleben. Wer überleben will muss nur eine Frage beantworten: Welcher Planet hat den dümmsten Präsidenten, never ever - Genau?Die Antwort hat euch Erdenbürger vor dem Aussterben bewahrt und euer lieber Präsident hat bereits darauf geantwortet:"Und jetzt werde ich diese Grenze doppelt so hoch bauen, damit solche Individuen hier nicht länger einreisen." Nachdem ich dies gehört habe, verschont unser Planet auf ewig euren Planeten und verzichtet auf weitere Bekanntschaft!