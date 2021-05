Le Pen im Prozess um IS-Schockfotos freigesprochen

Das Gericht in der französischen Stadt Nanterre erkannte die Absicht Marine Le Pens an, anhand der Bilder zu informieren. Die Veröffentlichung habe einen informativen Zweck gehabt und sei Teil eines politischen Protestes. Dies könne "zur öffentlichen Debatte beitragen", solange Gewalt nicht verharmlost werde. Die Politikerin habe Gewalt nicht in einem günstigen Licht dargestellt oder verharmlost. Die Art und Weise wie die Bilder veröffentlicht worden seien, habe auch keinen bekehrenden Charakter. Die Publikation zu kriminalisieren sei angesichts des Kontextes ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit. Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess eine Geldstrafe gefordert."Es ist ein großer Sieg für das Recht, weil in diesem Fall die Meinungsfreiheit auf dem Spiel stand", sagte der Anwalt der Rechtspopulistin, Rodolphe Bosselut. Die Meinungsfreiheit sei für die Spitzenpolitikerin "vollständig anerkannt" worden...