Laschet will im Fall einer Niederlage offenbar zurück nach Düsseldorf - Wie selbstlos dieser Laschet ist - Es geht ihm nicht um seine Person, sondern nur um das Wohl seiner Partei

Armin Laschet arbeitet offenbar an dem Plan, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen weiterzumachen, falls er nicht Kanzler wird. Das legen Diskussionen nahe, die derzeit im nordrhein-westfälischen Landesverband der CDU geführt werden, dessen Vorsitzender Laschet noch immer ist...Die Verschiebung ist vermutlich der Versuch des Kanzlerkandidaten der Union, sich in Düsseldorf eine Hintertüre offenzuhalten. Falls er bei der Bundestagswahl im September nicht gewinnt, könnte er in NRW Landeschef bleiben und 2022 bei der Landtagswahl erneut als Spitzenkandidat der CDU antreten...