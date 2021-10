Krisenkonferenz der Union - Das Votum der Basis zeichnet sich bereits ab: gegen Jens Spahn und Norbert Röttgen - Bei den CDU-Mitgliedern hat Friedrich Merz die besten Chancen

… Man will weg vom mittigen Einheitsbrei, weg von der Gleichförmigkeit des politisch korrekten Mainstreams, raus aus dem Alltagskonsens der Großen Koalition…Eng mit diesen Richtungsentscheidungen ist natürlich die Frage verbunden, wer als Vorsitzender die CDU in ihrer neuen Position am besten in die kommenden Jahre führen kann. Die Kreisvorsitzenden haben sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen, eine Mitgliederabstimmung zu veranstalten…Die Basis war nicht bereit, die Auswahl von Vorsitz und Kanzlerkandidat noch einmal dem Vorstand zu überlassen. CDU-Insider berichteten vorab, dass sich in den Bezirken und Kreisen der Partei eine starke Bewegung dafür einsetzt, den Mitgliedern mehr Mitbestimmung einzuräumen, ja ihnen sogar die Auswahl des künftigen CDU-Chefs ganz zu überlassen…Zwar sieht die Satzung der CDU keinen bindenden Mitgliederentscheid und keine Direktwahl des Vorsitzenden vor. Nach der eindeutigen Forderung der Parteibasis am Samstag dürfte der Vorstand kaum noch in der Lage sein, sich dem zu verschließen. Kaum vorstellbar, dass dann der nächste CDU-Bundesparteitag, dessen Delegierte per Satzung zur Wahl des Vorsitzenden berechtigt sind, etwas anderes tun werden als dem Votum der Mitglieder zu folgen…Friedrich Merz werden übereinstimmend die besten Chancen eingeräumt. Die Mitgliedschaft der CDU ist männlich und deutlich älter als der Durchschnitt der Bevölkerung – und bei dieser Klientel wird der Wirtschaftsanwalt aus dem Sauerland ganz besonders geschätzt. Zumal es Merz überwiegend zugetraut wird, der CDU in der Opposition Profil und eine differenzierende Schärfe zu geben. Merz ist nicht unbedingt ein Integrator, aber der wird im Moment so wenig gesucht wie ein Kanzlerkandidat in vier Jahren…