Krankenschwestern können in den USA bis zu 10.000 Dollar und mehr pro Woche verdienen

Angesichts massiv gestiegener Infiziertenzahlen hat sich der Bedarf zuletzt derart erhöht, dass auch die Vergütungen der Springer durch die Decke gehen. Schon in normalen Zeiten sind die Verdienstmöglichkeiten mit 2500 oder 3000 Dollar nicht schlecht - pro Woche, wohlgemerkt. Allerdings müssen die Zeitarbeiter von dem Verdienst Hotelzimmer und alle Mahlzeiten bezahlen, zudem ist der Job anstrengend, und zwischen den Engagements gibt es manchmal Lücken. Derzeit aber offerieren die Krankenhäuser geradezu Traumpakete: 6000 Dollar für eine Woche sind beinahe üblich, 8000, gar mehr als 10 000 nicht selten. Dafür, so das Branchenportal nurse.org, müssen sich Pfleger aber gerade in Covid-Kliniken darauf einstellen, "dass sie in ein Kriegsgebiet kommen".In früheren Zeiten machten Reisekrankenschwestern in US-Krankenhäusern im Schnitt drei bis vier Prozent des medizinischen Pflegepersonals aus, die Verwaltungen nutzten ihre Dienste meist, um kleinere Engpässe zu überbrücken. Derzeit beträgt die Quote Experten zufolge fast zehn, auf Intensivstationen gar 15 Prozent - und die Agenturen, die Kurzzeitpflegekräfte vermitteln, suchen nach weiteren 30 000 Interessierten. Dabei muss man wissen, dass es einen Unterschied zwischen einer amerikanischen "nurse" und einer deutschen Krankenschwester gibt: US-Pfleger haben nicht selten eine Hochschulausbildung, dürfen einfache Untersuchungen vornehmen und Medikamente verschreiben, solange es um unkomplizierte Fälle geht. Sie sind eine Art Hybrid aus Pflegeschwester und unterster Arztebene...