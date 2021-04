Kommentar zu #allesdichtmachen: Kunst muss Politik kritisieren dürfen

Schauspieler kritisieren ironisch Corona-PolitikMit einer Internetaktion haben deutsche Schauspieler wie Ulrich Tukur, Jan Josef Liefers oder Heike Makatsch die Corona-Politik auf ironische Weise kommentiert. Damit geraten sie selbst in die Kritik...Die Debatte um #allesdichtmachen zeigt einmal mehr, wie der Umgang der breiten Öffentlichkeit mit Maßnahmenkritikern inzwischen abläuft: Reflexartig und ohne den Versuch, zu verstehen, was überhaupt gesagt werden will. Ein Kommentar von Janina Lionello.Querdenker, Nazis, Verschwörungstheoretiker: Die Schubladen waren schneller geöffnet, als alle Clips überhaupt angesehen werden konnten. 53 Schauspieler haben sich in einer Video-Collage kritisch über Corona-Maßnahmen geäußert und damit einen Automatismus, ausgelöst, der in Zeiten von Social Media immer schneller greift: Sie würden das Leid Betroffener herunterspielen, sie würden Beifall von der falschen Seite bekommen.Doch ist es nicht genau das, was zu den Kernaufgaben von Kunst in einer Demokratie zählt: Politik zu hinterfragen? Die Frage zu stellen, ob das, was gerade verordnet, beschlossen und verabschiedet wird, auch wirklich das Beste für das Wohl aller ist und dazu führt, dass möglichst viele Menschen gesund bleiben? Eine Diskussion darüber anzuzetteln, ob auch wirklich jeder einzelne der Grundrechtseingriffe, die im Moment geschehen, überhaupt einen Einfluss darauf hat, ob Menschen sich infizieren, erkranken oder sterben.Leistung des Pflegepersonals wird nicht kleingeredetNichts anderes haben diese Schauspieler getan. Mit keiner Silbe haben sie behauptet, ihnen sei es egal, wenn Menschen elendig an einem Beatmungsgerät ersticken oder die wahnsinnig belastende und bewundernswerte Arbeit des Pflegepersonals kleingeredet. Genau das wird ihnen nun aber unterstellt und das ist nichts anderes als platter Populismus.Denn dass sämtliche Grundrechtseingriffe auch wirklich dazu führen, dass Menschenleben gerettet werden, ist alles andere als bewiesen. Der zentrale Punkt ist dabei stets, dass das Ausweichverhalten nicht gemessen werden kann, da es im Verborgenen stattfindet...