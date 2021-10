Klimaschutz durch Kernkraft? Der Trend geht zum Minireaktor - In den USA denken immer mehr Umweltschützer um und werben für Nuklearenergie – aus Sorge ums Klima

Michael Shellenberger zum Beispiel, Jahrgang 1971, langjähriger Klimaaktivist, brachte Amerikas Ökoszene durcheinander, als er bereits vor einigen Jahre die Losung ausgab, ohne Atomkraft sei die Klimawende einfach nicht zu schaffen.Man müsse etwa der Tatsache ins Auge sehen, dass allein Diablo Canyon doppelt so viel Strom erzeuge wie alle Sonnenkollektoren des Bundesstaates Kalifornien – wobei Kalifornien in den USA der Solarstaat Nummer eins ist. Gehe der Reaktor vom Netz, warnte Shellenberger, drohe ein Effekt, als ob man mal eben zwei Millionen Autos zusätzlich auf die Straße bringe.Klimaschützer gegen „Anti-Atom-Bullshit“Der Klimaforscher Ted Nordhaus, Gründer des Breakthrough Instituts in Oakland, das seit Jahren für einen technologiebetonten „Ökomodernismus“ wirbt, sieht es genauso: Wer die Gefahr des Klimawandels ernst nehme, müsse alternative Energie und Atomkraft kombinieren. Im Februar forderte er, mit dem „Anti-Atom-Bullshit“ endlich Schluss zu machen...Die Atomkraft, sagen Kenner der Debatte in den USA, sei seit Langem „der Elefant im Raum“. Niemand bekenne sich gern offen zu ihr. Sie bleibe einerseits emotional verbunden mit Fukushima, Tschernobyl und Harrisburg. Doch sie könne auch Antworten geben auf zwei derzeit pressierende Fragen: Wie kann man die Klimaziele einhalten, ohne bei weltweit weiter steigendem Energiebedarf den Leuten den Saft abzudrehen? Und wie lassen sich in Zukunft große Mengen Wasserstoff erzeugen, CO₂-neutral, verlässlich und stetig? Die energetisch extrem aufwendige Hydrolyse, mit der man den inzwischen immer begehrteren Wasserstoff erzeugen muss, könnte den Bedarf abermals steigern...