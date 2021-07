Vor allem der wachsende Wohlstand in den Schwellenländern wird dazu führen, dass weltweit immer mehr Klimaanlagen genutzt werden...Bereits jetzt werden 10 Prozent des weltweiten Energiebedarfs für die Kühlung von Luft in Gebäuden verwendet. Die IEA prophezeit, dass in den kommenden beiden Jahrzehnten Klimaanlagen der zweitgrößte Stromfresser sein werden, direkt nach der Industrie...