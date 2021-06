Klima: Unaufhaltsame Zunahme des CO2-Ausstosses in Afrika

Aber auch wenn ein neuer Mandela kommen würde und ein reinigender Wind durch die verkrustete Südafrikanische Politik fegen liesse, sollte man sich beim Thema Klimapolitik für ganz Afrika keine Illusionen machen. Die Rahmenbedingungen sehen düster aus:Von Afrika, das heute nur 3,6 Prozent der CO2-Weltemissionen ausmacht, bis 2050 aber 2,4 Milliarden Menschen oder ein Viertel der Weltbevölkerung stellen wird, muss auch bei bescheidener Wirtschaftsentwicklung und Mobilitätszunahme in Zukunft eine sehr grosse Emissionssteigerung erwartet werden. Dies auch deshalb, weil verschiedene afrikanische Länder selbst fossile Brennstoffe haben und billig nutzen können.Noch beklemmender ist der Ausblick auf das Jahr, wenn diein Afrika eine Bevölkerung vonMenschen erwartet.Das sind über dreimal soviel wie heute.mit einem flächendeckenden Zugang zu Verhütungsmitteln und mit Aufklärung. Dass gemäss UNO fast die Hälfte aller Schwangerschaften in Afrika ungeplant sind und je nach Land rund ein Drittel aller Teenies Kinder bekommen und teilweise 12-Jährige schwanger werden, müsste die internationale Gemeinschaft zu einer massiven Investitionen in reproduktive Gesundheit veranlassen.Die grosse Mehrheit in Afrika hat einen sehr tiefen materiellen Wohlstand und möchte diesen möglichst schnell heben. Politiker in den armen Ländern müssen diese Priorität ihrer Wähler wenigstens ein Stück weit befolgen, sonst riskieren sie die Abwahl. Die zögerliche Förderung von Familienplanung in vielen armen Ländern seit den 1960er Jahren fordert im 21. Jahrhundert deshalb nun ihren riesigen Tribut. Ein bisschen pointiert gesagt, hat eine riesige Zahl Menschen existentielle Nöte und kein Interesse an Klimawandel; wenn afrikanische Politiker an Klimakonferenzen schöne Versprechen abgeben, geschieht dies primär um an Geld zu kommen und dabei auch die eigenen Taschen zu füllen.Fossile Brennstoffe haben gerade in armen Ländern, wo die Infrastruktur noch schwach ist, grosse Vorteile. Ein Kanister Diesel kann problemlos auch über schlechte Wege zum Generator in ein entlegenes Dorf gebracht werden, aber eine leistungsfähige Photovoltaikanlage mit Batterien und Verkabelung aufzubauen ist teuer und erfordert Fachwissen. Wer auf staubigen afrikanischen Strassen unterwegs war, wird Mühe haben, sich vorzustellen, dass dort in naher Zukunft die Mehrheit mit Elektroautos herumfährt und diese an einem Netz von leistungsfähigen Stationen auflädt, welche angeschlossen sind an ein Hochspannungsnetz, das von erneuerbaren Energiequellen gespiesen wird.Eine bedarfsdeckende Energieversorgung rund um die Uhr, in allen Jahreszeiten, ist ohne fossile Energieträger und ohne Nuklearkraft ausserordentlich schwierig. Bergige, wasserreiche Länder wie die Schweiz haben mit Wasserkraft und Pumpspeicherwerken dabei Vorteile – aber sogar wir sind noch weit, sehr weit von einer CO2-freien Energieversorgung entfernt. Dies u.a. deshalb, weil rund dreiviertel unserer Energieversorgung nicht durch Elektrizität gedeckt wird. Deutschland zeigt mit der Energiewende eindrücklich, wie auch ein massiver Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Netzinfrastruktur noch bei weitem nicht reicht.Wie sollen die Nicht-Industrieländer, welche schon heute den Löwenanteil der Emissionen und der Weltbevölkerung stellen, aber nicht über die finanziellen, technischen und organisatorischen Kapazitäten der reichen Länder verfügen, dies innert weniger Jahrzehnte schaffen?