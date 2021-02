Kaum jemand will den AstraZeneca-Impfstoff

Doch dann kamen erste Berichte, wonach es bei den Studien von AstraZeneca Unregelmäßigkeiten gab und das Mittel nicht so wirksam sei wie erhofft, vor allem bei älteren Menschen über 65. Während die Europäische Arzneimittelagentur das Mittel trotzdem für alle Altersgruppen freigab, soll es in Deutschland nur für unter 65-Jährige eingesetzt werden. Doch so oder so: Die Zweifel am Mittel bleiben...Bundesweit wurden seit 7. Februar gerade mal rund 50.000 der bislang 736.800 gelieferten Dosen verimpft. Das ist nicht einmal jede zehnte Dosis. Und dabei müsste man nicht zurückhaltend sein, da bis Ende Februar weitere 1,8 Millionen Dosen geliefert werden sollen...