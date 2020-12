Joe Biden und Kamala Harris setzen auf Atomkraft

Eine neue Generation von Mini-Kraftwerken soll mobil und vor allem sicher sein.Biden … setzt dabei auf sogenannte Small Modular Reactors (SMR) – kleine Anlagen, die schnell und kostengünstig entstehen könnten…Die ersten Nuscale-Reaktoren könnten schon in wenigen Jahren ans Netz gehen. Die US-Atomaufsichtsbehörde hat bereits erste Genehmigungen erteilt…Terrapower plant sogenannte Laufwellen- und Flüssigsalzreaktoren. Diese können mit dem Uran aus ausgedienten Brennstäben betrieben werden und in der Theorie sogar dabei helfen, den Atommüllberg zu reduzieren. Die Firma muss in den kommenden Jahren allerdings noch einige technische Probleme lösen und beispielsweise den Kühlkreislauf verbessern. Aber bis 2025 soll ein erster Forschungsreaktor stehen.Noch kleiner sind die Reaktoren der Firma Oklo. Kaum größer als ein Einfamilienhaus, sollen sie mit recycelten Uranbrennstäben aus alten Kernkraftwerken laufen und etwa 1,5 Megawatt produzieren – Strom für etwa 1000 Haushalte…Immerhin hat sich Bidens designierte Vizepräsidentin Kamala Harris kürzlich klarer für nukleare Energie ausgesprochen. Auf die Frage, ob sie Atomkraft befürworte, sagte sie: »Ja, vorübergehend. Während wir die Investitionen in sauberere, erneuerbare Energien erhöhen.«