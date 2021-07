Ja dann gibt es halt keinen Breitbandausbau für euch!

Eines meiner Ortsnetze ist ein kleiner Ort, weniger als 10.000 Einwohner. Obwohl hier keine Bahntrasse durchführt, keine Bundesstraße oder Autobahn in der Nähe liegt, hat in den vergangenen 30 Jahren ein ziemlicher Bevölkerungsaustausch stattgefunden - Ossis findet man hier nur noch wenige, die meisten Einwohner pendeln nach Berlin, wollen aber ein Eigenheim haben. Relativ überraschend hat sich die Telekom entschieden hier ohne Förderprogramm (dazu bräuchte es eine Verwaltung, die den Namen verdient) ein Glasfaserausbaugebiet auszurufen: Die Anwohner sollen mit FTTH versorgt werden! Dummerweise spielt die Verwaltung nicht mit. Die Pläne liegen jetzt seit Ende Oktober letzten Jahres beim Bürgermeister. Neun Monate!Das ist aber nicht der Auslöser. Vor etwa einem Monat tritt die lokale Umweltschutzbehörde auf mich zu, da die Telekom bereits mich als zuständigen Tiefbauer benannt hätte (wenig überraschend). Wie es denn mit dem Baumschutz aussehe.Ja, tut der Sachbearbeiterin sehr leid, aber das könne man nicht genehmigen, weil ich nicht ausreichend dargelegt habe, dass ich die Baumwurzeln schütze.WOLLT IHR MICH VERARSCHEN?! Seit über 25 Jahren baue ich nun mittels Erdrakete baumschonend. Das Landesverkehrsministerium hat die Bauweise offiziell anerkannt. Das Bundesumweltministerium hat die Bauweise offiziell zugelassen. DAS VERKACKTE BUNDESVERKEHRSMINISTERIUM HAT DIE SCHEISSE ZUGELASSEN, IHR APFELMUSKÖPPE! Aber klar, Frau Dr. Doppelname-Doppelname hat da mehr Ahnung von als die Experten der gesamten Republik. Verkanntes Genie, oder so...Im Rahmen der Diskussionen mit der Umweltschutzbehörde tritt auf einmal der Bürgermeister an mich heran. Im "historischen Ortskern" (das ist ein dummer Euphemismus für das Disneyland, das man sich aus dem tristen DDR-Grau nach der Wende in zwei Straßen des Orts hochgezogen hat) liegt besonderes Kopfsteinpflaster. Wie ich das zu schützen gedenke.Können die Steine dabei kaputt gehen?Ja, tut dem Amt leid, aber das könne man nicht genehmigen, weil ich nicht ausreichend dargelegt habe, wie ich die Oberflächenqualität wiederherstellen wolle....