Ist die Angst vor Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, tatsächlich begründet? Die Vergangenheit zeigt, dass es der Menschheit in warmen Zeiten besser ging

Die stoppte ziemlich abrupt mit dem Beginn der kleinen Eiszeit, also um 1300 herum. Verantwortlich war dafür wahrscheinlich ein Rückgang der Sonnenaktivität. Ergebnis: ein Vorrücken der Gletscher. Bitterkalte Winter, kühle, verregnete Sommer führten wiederholt zu Missernten und Hungersnöten. In deren Gefolge kam es zu einer allgemeinen Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung, die wiederum den Ausbruch von Krankheiten und Seuchen wie der Pest begünstigte...die industrielle Revolution mit ihrer massiven Verbrennung fossiler Brennstoffe, die diesmal menschgemachte Klimaerwärmung. Erstmals in der Geschichte der Erde nimmt der Mensch wesentlich Einfluss auf das Klima.Das ist das Neue der Situation. Die Frage ist für Wolfgang Behringer nur, ob die Angst vor Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, tatsächlich begründet ist. Die Vergangenheit zeigt, dass es der Menschheit in warmen Zeiten besser ging. Ein beruhigendes Buch, das jegliche Klimahysterie meidet, die Debatte versachlicht, in dem es einen ernüchternden Blick in die Vergangenheit wirft.