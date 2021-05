Ipsos-Umfrage: CDU/CSU 25% - Grüne 23 % - AfD 13% - SPD 13% - FDP 11% - Linke 9%

Auch in der neuen Ipsos-Umfrage liegen CDU und CSU vor den Grünen. Die SPD schneidet mit 13 Prozent besonders schlecht, zwei andere Parteien im Vergleich zu ihren letzten Werten überdurchschnittlich gut ab.Die zu spät gemeldeten Sonderzahlungen an Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben den Grünen in der Wählergunst offenbar Zustimmung gekostet. Auch in der neuen Ipsos-Wahlprognose liegt die Partei bei der Sonntagsfrage („Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?“) bei 23 Prozent – und damit zwei Prozentpunkte hinter der Union (25 Prozent).Die SPD käme demnach nur auf 13 Prozent und wäre damit gleichauf mit der AfD (ebenfalls 13 Prozent) drittstärkste Kraft. Die FDP erreicht elf Prozent, die Linke neun Prozent und alle sonstigen Parteien zusammen sechs Prozent. Im Vergleich zu den Umfragen anderer Parteien in den vergangenen zweieinhalb Wochen schneiden AfD und Linke überdurchschnittlich gut, die SPD überdurchschnittlich schlecht ab...