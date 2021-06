Inkompetenz hat eine Farbe: Die frisch gekürte Grünen-Bundestagskandidatin kann keine Frage beantworten

Der Landesparteitag der Grünen im Saarland am vergangenen Sonntag hatte schon am Montag für Schlagzeilen gesorgt. Denn die Kandidatin für Platz eins der Liste für die Bundestagswahl, die bisherige Landeschefin Tina Schöpfer, fiel in drei Wahlgängen durch.Stattdessen wurde Ex-Landeschef Hubert Ulrich gewählt. Zuvor war beschlossen worden, dass dafür auch ein Mann kandidieren durfte. Denn das Frauenstatut der Partei schreibt eigentlich die Besetzung des Spitzenplatzes mit einer Frau vor. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kritisierte das am Mittwoch unmissverständlich: „Wir haben uns das anders gewünscht.“Ulrich hält trotz der Kritik an seiner Kandidatur fest. Er sei in einer geheimen, demokratischen Abstimmung mit Zweidrittel-Mehrheit gewählt worden und sehe keinen Grund für einen Rückzug, sagte er dem „SR“. Den Appell des Bundesvorstandes an den Landesvorstand, die Landesliste rückgängig zu machen, bezeichnete Ulrich dem Bericht zufolge als unfassbaren Vorgang und massiven Eingriff in die Autonomie des Landesverbandes.Am Freitag verschlimmerten sich die Zustände bei den Saar-Grünen zum Chaos. Der Landesvorsitzende, Ralph Rouget, trat fünf Tage nach seiner Wahl zurück. Das berichtet der „SR“. Am Freitag sei das Rücktrittsschreiben von Ralph Rouget beim Landesvorstand der Saar-Grünen eingegangen, sagte demnach Generalsekretär Patrick Ginsbach. Ute Kirchhoff, Beisitzerin des Landesvorstands, sei ebenfalls zurückgetreten...