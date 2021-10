Inflation und Nullzins: Sparer verlieren Milliardenvermögen - Geld liegt auf Giro- und Tagesgeldkonten

Das Gesamtvermögen der deutschen Haushalte eilt von Rekord zu Rekord. Im Juli hat es erstmals die Schwelle von gigantischen sieben Billionen Euro überschritten, so die Berechnungen der Bundesbank. Dennoch fällt es vielen Menschen immer schwerer, ihr Erspartes auch zu vermehren. Weil viele Verbraucher seit der Corona-Krise wieder mehr Geld auf dem Girokonto und auf gering verzinsten Sparkonten bunkern, verliert ihr Vermögen stetig an Wert. Das gilt besonders in Zeiten wieder anziehender Inflation.Nach Berechnungen der DZ Bank werden Einlagen, Rentenpapiere und Versicherungen in diesem Jahr um durchschnittlich 2,3 Prozent entwertet. Der dadurch entstehende Kaufkraftverlust des privaten Geldvermögens dürfte 116 Milliarden Euro betragen. Das seien rund 1400 Euro pro Kopf, sagt Michael Stappel, Chefvolkswirt der DZ Bank und Autor einer Studie über das Sparverhalten der Deutschen.Grund für die hohen Wertverluste ist die Tatsache, dass viele Menschen ihr Erspartes noch immer überwiegend auf Girokonten und oder dem klassischen Sparbuch anlegen. Einer Postbank-Umfrage sind beide so beliebt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Danach parken derzeit 62,5 Prozent der Sparer Geld auf dem unverzinsten Girokonto. Vor zehn Jahren waren es nur 38,2 Prozent. Fast jeder zweite Sparer nutzt auch noch ein klassisches Sparbuch, ebenfalls ein Höchststand.Auch eine Yougov-Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Check24 kommt zu dem Ergebnis, dass im Zuge der Pandemie vor allem die Geldanlage auf dem Girokonto und das Bunkern von Bargeld zugenommen hat - auch für größere Summen, zumal Reisen storniert wurden, Restaurants und Einzelhändler monatelang schließen mussten. Der Umfrage zufolge haben ein Drittel der Bundesbürger mehr als 5000 Euro auf ihrem Girokonto oder halten es in Form von Bargeld zu Hause. Bei vier Prozent seien es sogar mehr als 50.000 Euro.Den Berechnungen der DZ Bank zufolge, befinden sich vom gesamten Geldvermögen der privaten Haushalte 28 Prozent in Sichteinlagen wie Girokonten und in Form von Bargeld. "Damit hat der Geldanlagestau in diesem Jahr einen Rekordwert erreicht", sagt Volkswirt Stappel. Dass ihr auf diese Weise aufbewahrtes Geldvermögen bei einer Teuerungsrate von derzeit 4,5 Prozent an Wert verliert, ist vielen Menschen offenbar nicht klar. "Jeder dritte Sparer kennt diesen Zusammenhang gar nicht", so Karsten Rusch, Experte für Wertpapiere bei der Postbank...